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Житель Березовского приговорен к 16 годам по делу о поджоге военного объекта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес приговор 27-летнему Алексею Рожкову по делу о поджоге военного объекта в городе Березовском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского управления СКР.

"Осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Из общего срока наказания пять лет он должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что Рожков в ночь на 11 марта 2022 года поджег в Березовском военный объект, после чего оправдал свои действия, выступая по видео в интернете. От следствия он скрывался за границей, но был задержан и доставлен в Свердловскую область.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России).

СКР Березовский Центральный окружной военный суд Свердловская область
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