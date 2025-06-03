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Минобороны сообщило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны противника

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продвигается вглубь украинской обороны, группировки "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили позиции, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровское и Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил в течение суток составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Как сообщило Минобороны РФ, группировка "Запад" за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Восток" улучшила тактическое положение, а "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю.

По информации ведомства, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка в Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь и Торское в ДНР.

"ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в сообщении Минобороны.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное в ДНР, Малиновка и Полтавка в Запорожской области, сказали в министерстве обороны.

"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщило военное ведомство.

По его данным, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Никифоровка, Пазено и Константиновка в ДНР.

"Противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов", - информирует Минобороны.

По словам военных, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Каменское, Степовое Запорожской области и Никольское Херсонской области. Армия Украины за сутки потеряла свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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