Комитет Совфеда поддержал кандидатуру судьи Жарковой для назначения зампредом КС РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента назначить судью Людмилу Жаркову заместителем председателя Конституционного суда РФ, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации рекомендовал пленарному заседанию 4 июня назначить судью Жаркову Л.М. заместителем председателя Конституционного суда", - сообщил Клишас с своём Telegram-канале.

Вопрос о назначении Жарковой стоит в начале повестки заседания Совета Федерации, которое состоится в среду. В обсуждении примет участие глава КС РФ Валерий Зорькин.