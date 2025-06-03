Путин освободил от должности замглавы МЧС Денисова

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Денисов родился 14 июня 1971 года во Владимире. В 2010 году он стал начальником Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС по Москве.

С 2015 по 2019 год занимал должность начальника Главного управления МЧС по Москве. С 3 июля 2019 года занимал должность заместителя главы МЧС.

Награжден медалями "За отвагу" и "За спасение погибавших".