Лавров провел консультации со спецпомощником премьер-министра Пакистана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве провел консультации со специальным помощником премьер-министра Пакистана Тареком Фатими, сообщает сайт МИДа.

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Фатеми проинформировал Лаврова о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях.

"С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом", - заявили на Смоленской площади.

На встрече "акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях на международных площадках, прежде всего, в ООН и ШОС".