Матвиенко предложила оценивать влияние экономических решений на демографию в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проводить оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию в стране.

"Учитывая поставленные президентом задачи, мы считаем, что при участии Минэкономразвития было бы целесообразно сформировать оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию в стране по аналогии с оценкой регулирующего воздействия, которая очень хорошо себя уже зарекомендовала", - сказала Матвиенко в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

По ее словам, экономический рост невозможен без эффективной демографической политики, а "принцип семейноцентричности сегодня становится мерилом всех принимаемых государственных и управленческих решений".