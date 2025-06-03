Матвиенко призвала сделать господдержку бизнеса более точечной

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Система мер господдержки бизнеса должна быть более точечной, с ориентацией, прежде всего, на укрепление технологического суверенитета России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на "Открытом диалоге" с с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Знаю, что в настоящее время вы с сенаторами обсуждаете модернизацию системы мер государственной поддержки бизнеса. Мы считаем, что она должна быть более точечной, адресной, с ориентацией на стратегические государственные задачи - прежде всего, на укрепление технологического суверенитета России. А значит, в первую очередь необходимо поддерживать отрасли именно производственного сектора, что, помимо прочего, будет способствовать и снижению инфляции", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, это должно учитываться во всех государственных программах и в работе институтов развития.

"И, конечно, нужно внимательно следить за обеспечением соответствия между ростом заработных плат и показателями производительности труда. Здесь нельзя допустить разрывов", - подчеркнула Матвиенко.