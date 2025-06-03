Матвиенко предложила усилить наказание за фиктивную сертификацию товаров и услуг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нужно ужесточить наказание за выдачу фиктивных сертификатов соответствия стандартам качества товаров и услуг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается сертификации, лицензирования, мне кажется надо существенно ужесточить контроль - здесь и большая коррупционная составляющая - повысить ответственность тех, кто занимается жульничеством, мошенничеством", - сказала Матвиенко во вторник в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

Проблему затронул сенатор Александр Жуков, который отметил, что в последнее время участились сообщения о выдаче некоторыми организациями под эгидой Росаккредитации фиктивных сертификатов соответствия, в том числе на несуществующие товары.

По мнению Матвиенко, в отношении тех, кто злоупотребляет выдачей таких сертификатов, должно быть ужесточено законодательство.

"Давайте подумаем, как это сделать в смысле наказания - финансовые (меры) и вплоть до самых строгих", - отметила спикер Совета Федерации.

По ее словам, в частности, подобная проблема есть в сфере образования.

"Есть лицензированные высшие учебные заведения, которым раньше не дали бы лицензию как профтехучилищу. С легкостью получают. Ни учебной базы, ни условий - просто продолжают выписывать дипломы. Но им же выдали лицензию", - сказала Матвиенко.