Путин обсудит с членами правительства проблемы коммуникационных сервисов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Основная тема обсуждения - обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Также будут рассмотрены текущие вопросы, добавили в администрации российского президента .