Число отравлений спиртом в РФ с 2015 года сократилось на 40%

Более 70% случаев отравления спиртосодержащей продукцией приходится на мужчин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В РФ за период с 2015-го по 2024 год зарегистрировано более 400 тыс. случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, при этом, показатель количества отравлений на 100 тыс. населения с 2015 года упал более чем на 40%, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".

"За период с 2015 по 2024 год на территории РФ зарегистрировано 407 910 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 111 381 случай с летальным исходом (27,3 %) В 2024 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 20,73 случая на 100 тыс. населения", - говорится в документе.

"В динамике с 2015 по 2024 год отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по РФ на 40,1%, в том числе с летальным исходом - на 34,7%", - отмечается в докладе.

В 2015 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 34,59 случая на 100 тыс. населения.

Основными причинами отравлений, как отмечается в докладе, являются суррогаты алкоголя, этиленгликоль, этанол, метанол, другие спирты. Ведущее место среди отравлений спиртсодержащей продукции в 2024 году заняли отравления этанолом - 76,48%.

Более 70% случаев отравления спиртосодержащей продукцией приходится на мужчин, 21% - на женщин. На отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше) приходится 90,3% (27 368 случаев), на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) - 5,5 % (1662 случая) и на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) - 4,2 % (1291 случай).

В 2024 году острые отравления спиртосодержащей продукцией выше среднероссийского уровня регистрировались в 32 субъектах страны. Чаще всего отравления регистрировались в Чувашской Республике, Алтайском крае, Самарской области, Красноярском крае, где превышение составляет от трех до четырех раз.

Показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами выше среднероссийского уровня регистрировался в 46 субъектах РФ.

Также в докладе отмечается, что с 2015 года продажи алкогольных напитков на душу населения в год по РФ снизились на 6,3 %.

В частности, продажи водки и ликероводочных изделий снизились на 21,6%, шампанского и игристых вин - на 19,5%, пива - на 20,7%. В структуре продаж алкогольной продукции в 2024 году первое место занимает пиво, на него приходится 78,5% продаж.