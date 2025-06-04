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РФ за 4 месяца увеличила экспорт пищевой продукции во Вьетнам на 40%, до $10 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле экспортировала во Вьетнам 1,8 тыс. тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму около $10 млн. В стоимостном выражении поставки выросли почти на 40%, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Так, экспорт шоколада вырос на 38%, до $380 тыс., мучных кондитерских изделий - в 1,6 раза, до около $50 тыс., сахаристых - почти в два раза, до $45 тыс.

Экспорт колбас увеличился на 23%, до более $300 тыс. Напитков было отправлено более чем на $100 тыс. что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года больше. "Среди преобладающих видов можно выделить пиво (более $80 тыс.)", - говорится в сообщении.

Вьетнам также импортировал из РФ водки более чем на $55 тыс., что на 20% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Как уточнили "Интерфаксу" в центре, крупнейшая экспортная позиция - детское питание. Его было поставлено во Вьетнам на $5,1 млн, что на на 23% больше, чем годом ранее. На втором месте - прочие пищевые продукты (код ТН ВЭД 210690). Их экспорт вырос почти в 1,7 раза, до $3,2 млн.

РФ Вьетнам Агроэкспорт
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