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Главы МИД Абхазии и Белоруссии проведут переговоры в Москве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Абхазии и Белоруссии посетят Москву, у них запланированы встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

6 июня запланирована встреча с главой МИД Абхазии, который нанесет свой первый визит в Россию после вступления в должность.

"Будет рассмотрена и региональная, и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов", - сказала Захарова.

Глава МИД Белоруссии посетит Москву по приглашению Лаврова 9-10 июня.

"В рамках переговоров министры рассмотрят широкий круг актуальных вопросов международного сотрудничества и международной повестки дня. Стороны обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, которое пройдет в 4-м квартале текущего года в Санкт-Петербурге", - сказала Захарова.

МИД Мария Захарова Абхазия Белоруссия Сергей Лавров
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