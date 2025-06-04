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Партия пенсионеров намерена участвовать в выборах депутатов Госдумы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Партия пенсионеров примет активное участие в парламентских выборах в 2026 году и намерена стать одной из депутатских фракций в Госдуме, сообщил на пресс-конференции председатель партии Эрик Праздников.

"Партия ставит своей целью принять активное участие в выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Мы ставим задачей стать одной из депутатских фракций в Госдуме и имеем для этого необходимый потенциал", - сказал он.

По его словам, участники съезда Партии пенсионеров 17 мая обсудили не только новую программу партии, но и предложения предвыборной платформы. "Сейчас одна из задач будет организовать обсуждение предвыборной платформы во всех региональных отделениях с учетом специфики каждого региона", - отметил председатель партии.

"Мы себя сейчас позиционируем как партию регионов, в первую очередь. Мы должны формулировать не только общефедеральные цели и задачи, мы должны включать в нашу предвыборную программу, платформу и те проблемы, которые есть в каждом отдельном регионе", - сказал Праздников.

Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии пенсионеров Валерий Егоров отметил, что партия присутствует в трети заксобраний регионов. "И по результатам, когда она не проходит, она набирает стабильно больше 4%, фактически 5%, поэтому результат, на который мы рассчитываем, - это явно не меньше 5%", - сказал Егоров.

Праздников добавил, что у партии - 16 депутатов в представительных органах административных центров и 294 муниципальных депутата. "И задача единого дня голосования 2025 года и 2026 года - нарастить общий пул нашего представительства в законодательных органах власти", - отметил он.

Председатель отметил, что за партию голосуют "очень по-разному", есть регионы России, где результаты голосования достигают 10% и выше. "С каждым днем в результате той системной работы, которую проводят наши депутатские фракции мы видим рост числа обращений граждан и рост электоральных симпатий к партии, которые фиксируются объективными данными оценки общественного мнения. Поэтому мы надеемся и будем прилагать все усилия для того, чтобы достигнуть поставленной нами стратегической цели - представлять наш электорат в составе депутатов Госдумы", - сказал Праздников.

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" была основана в ноябре 1997 года.

Партия пенсионеров Госдума Эрик Праздников Валерий Егоров
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