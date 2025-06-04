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Вступившие в новое десятилетие "Примаковские чтения" пройдут в обновленном формате

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тридцать пять иностранных гостей из 16 стран примут участие в XI международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" на тему "Мировая турбулентность", который пройдет 23 июня в Москве, сообщил в среду президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) академик РАН Александр Дынкин.

Выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, Дынкин отметил, что "Примаковские чтения" вступили в новое десятилетие" и рассказал, что оргкомитет мероприятия в этом году принял решение несколько изменить формат, - "сделать его более дискуссионным", "менее выставочным".

В первый день, 23 июня, на мероприятии выступят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, после чего пройдут две крупные панельные дискуссии.

"24-25 июня в ИМЭМО пройдут шесть закрытых стратегических сессий", - сказал Дынкин. - "Мы ожидаем 35 иностранных гостей из 16 стран, среди них эксперты мирового класса из КНР, Индии, и впервые за последние годы в очном формате у нас будут участвовать американцы, британский профессор, также примет участие бывший генсек ОБСЕ Томас Греммингер".

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что "Примаковские чтения" - это "это всегда взгляд в будущее". "Конечно, от того интеллектуального заряда, который задается перед мероприятием, зависит в значительной мере его успех. И то, как отформатированы "Примаковские чтения", позволяет раздвигать дискуссионные рамки, что вызывает рост интереса к мероприятию".

По словам Рябкова, "повестка дня "Примаковских чтений" работает на опережение того, что происходит в международных отношениях".

Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский также отметил растущий интерес западных коллег к мероприятию. "Мы очень рассчитываем на то, чтобы вместе с ними поговорить о грядущем миропорядке, о сценариях будущего", - сказал он.

Александр Дынкин ИМЭМО Примаковские чтения Сергей Рябков Федор Войтоловский
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