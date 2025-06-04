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Система пономерного учета подвижного состава на железной дороге заработала после сбоя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Работа информационной системы пономерного учета железнодорожного подвижного состава возобновлена после сбоя, сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Система была недоступна с 30 мая по 4 июня по техническим причинам, не зависящим от Росжелдора.

"В ускоренном режиме выполняется обработка накопившихся обращений. Все заявки, которые поступили в период сбоя через единый портал государственных услуг, будут обработаны в ближайшее время", - сообщает агентство.

Информационная система используется для предоставления госуслуги пономерного учета ж/д подвижного состава, используемого на путях общего и необщего пользования для сокращения сроков процедур по регистрации и выдаче номеров на подвижной состав. Оператором системы является Росжелдор.

Росжелдор
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