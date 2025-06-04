Росстат отметил, что посевы озимых в РФ к началу мая погибли на 0,7% площадей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в РФ, по данным на 1 мая, погибли на 42,2 тыс. га, что составляет 0,7% от их посевов, сообщил Росстат в среду.

Год назад на эту дату гибель была зафиксирована на 42,6 тыс. га (0,6%).

По данным Минсельхоза, под урожай этого года озимые культуры были посеяны на 20 млн га. Ведомство в последние годы ориентирует аграриев на расширение посевов озимых культур, поскольку их урожайность выше, чем у яровых, они более устойчивы к непогоде и болезням растений.