Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Средствами ПВО была отражена атака украинских дронов в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. (...) По данным прибывших на место оперативных служб, никто не пострадал. Военные продолжают отражать атаку врага", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в результате атаки БПЛА в хуторе Сулин повреждены строения на двух подворьях: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, повреждены электропровода. Также загорелась легковая машина.