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В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Причиной появления нелегального рынка в компании считают чрезмерную регуляторику

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Комплекс чрезмерных регуляторных мер в отношении пивоварения привел к формированию нелегального рынка с долей в 16-22% в зависимости от региона, заявила директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами госвласти компании "Балтика" Ирина Федорова в рамках дискуссии, которая прошла на Неделе российского ритейла.

Ее слова приводят в пресс-релизе организаторы мероприятия.

"Мы видим, что сейчас развитие отрасли определяет концепция по "деалкоголизации" населения. Это означает, что, с одной стороны, регуляторы работают над снижением доступности продукта и потребления, а с другой - ожидают повышения доходов, которое напрямую зависит от роста объемов потребления", - сказала она.

Поэтому растет налоговая нагрузка. Это не только препятствует обелению рынка, но и существенно и негативно отражается на развитии бизнеса, добавила она.

"В то же время общий вклад пивоваренной отрасли в налоговую базу России за 2024 год составил примерно 244,5 млрд. рублей, что говорит о существенном вкладе добросовестных производителей в экономику страны", - отметила представитель "Балтики".

Федорова считает, что необходим единый стратегический документ, который бы учитывал специфику пивобезалкогольной отрасли. "Формирование стратегии развития пивобезалкогольной отрасли помогло бы увязать задачи государства по сбалансированному подходу к ответственному потреблению", - заявила она.

Особую озабоченность участников круглого стола вызвала ситуация в регионах, в частности, запреты на продажу алкогольной продукции. "Тотальный запрет или близкий к тому ведет к резкому росту нелегального рынка, к увеличению смертности. Человек, который хочет употреблять алкоголь, он будет искать эту возможность. Если он не найдет это на легальном рынке, перейдет на нелегальный", - заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, поддержав коллегу, сказал, что в каждом городе есть продажа нелегального алкоголя 24/7. "И это факт. Перед тем, как начинать что-то регулировать, надо сначала разобраться с тем, что у нас есть. А у нас большая в этом проблема", - отметил он, имея в виду нелегальный рынок алкоголя.

Замначальника управления делами и обеспечения бюджетного процесса Росалкогольтабакконтроля Александр Куликов, подчеркнул: "Что касается ограничений розничных продаж в регионах. Мы здесь выступаем за сбалансированный подход. Региональные ограничения не должны приводить к тому, чтобы легальная, лицензированная розница закрывалась".

Балтика Иван Бабухадзе Алексей Койтов Ирина Федорова Росалкогольтабакконтроль Союз независимых сетей России
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