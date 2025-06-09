ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 100 б.п.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 9 июня снижает ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил снижение инфляционного давления. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.

Продолжали снижаться ценовые ожидания бизнеса, ожидания участников финансового рынка существенно не изменились, тогда как инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. Оперативные данные свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса, хотя он продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

На рынке труда ситуация существенно не изменилась, безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда, но в то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023-2024 годами.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Номинальные процентные ставки с конца апреля несколько снизились в большинстве сегментов финансового рынка, но они по-прежнему высокие в реальном выражении.

Неценовые условия банковского кредитования жесткие и кредитная активность в целом остается сдержанной.

Высокая склонность домашних хозяйств к сбережению сохраняется, несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок.

Как считает регулятор, проинфляционные риски немного уменьшились, но на среднесрочном горизонте они все еще преобладают над дезинфляционными.

Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может оказать и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики, её нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.