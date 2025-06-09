Минобороны сообщило о поражении 49 дронов ВСУ за ночь

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на понедельник нейтрализовали 49 украинских беспилотников над Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Брянской областями и Чувашией, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 13 - над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 - над территориями Воронежской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Чувашской Республики и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.