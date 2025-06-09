Минобороны РФ заявило о массированном ударе по аэродрому ВСУ в Ровенской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нанесен ночной массированный удар по украинскому военному аэродрому в Ровенской области, сообщило Минобороны России в понедельник.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе н.п. Дубно Ровенской области", - сказано в сообщении министерства.

"Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - говорится в сообщении Минобороны РФ.