Суд РФ направил в несколько стран запросы об имуществе экс-банкира Шишханова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в конце мая удовлетворил заявления финансового управляющего о направлении в ряд стран запросов о находящемся на их территории имуществе бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова.

Как следует из картотеки суда, судебные поручения направлены "на основании международной вежливости в дипломатическом порядке", а также в соответствии с положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 года (Гаагская конвенция).

Суд, в частности, направил запросы в адрес компетентных органов государства Сент-Китс и Невис (государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов – Сент-Китса и Невиса), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, княжества Монако, Сингапура и Швейцарии.

В них суд просит предоставить сведения о наличии на их территории имущества, принадлежащего Шишханову, в том числе о сделках, совершенных с его имуществом за период с 1 января 2020 года по текущую дату, а также сведения о наличии счетов, открытых/закрытых в банках, расположенных на их территории.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 24 марта направил аналогичное поручение в министерство юстиции и общественного порядка Кипра.

Судебное поручение было составлено в соответствии с положениями Гаагской конвенции, которая регулирует порядок направления судебных поручений за границу и порядок их исполнения, призвана упростить ранее существовавший порядок получения доказательств из-за границы.

Арбитражный суд Московской области 22 апреля решил направить судебное поручение об оказании правовой помощи в рамках дела о банкротстве Шишханова "на основании международной вежливости в дипломатическом порядке" в адрес компетентного органа Британских Виргинских островов через Минюст России.

Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля 2023 года. По информации на сайте суда, размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.

3 июля 2023 года суд по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим была назначена Виктория Царевская.

На одном из заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, на тот момент в собственности Шишханова находились два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет. При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Долг Шишханова перед банком "Траст" составляет около 88 млрд рублей, сказала тогда представитель банка.

В конце апреля 2024 года суд включил в реестр кредиторов Шишханова требование банка "Траст" на 17,9 млрд рублей, а в конце августа еще один долг "Трасту" в размере 6,2 млрд рублей.