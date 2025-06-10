Минобороны РФ сообщило об уничтожении 76 беспилотников ВСУ в понедельник вечером

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в понедельник вечером 76 украинских беспилотников над шестью регионами РФ.

"С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 БПЛА - над территорией Брянской области, 16 - над территорией Белгородской области, девять БПЛА - над территорией Республики Крым, по два БПЛА - над территориями Орловской и Калужской областей и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.