В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

Самолет Ан-2. Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росавиация ведет поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко во вторник.

"В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании "МиАн" - сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. На борту, предварительно, пять человек: два пилота и три специалиста - наблюдателя", - заявил он.

У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк во время полета в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии, говорится в сообщении в телеграм-канале Кореняко.

"На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний", - подчеркивается в нем.