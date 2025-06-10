Минобороны РФ сообщило об авиаударе по ВСУ в районе Купянска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе города Купянск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе боевого вылета применялась авиационная бомба ОДАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство во вторник распространило кадры удара.

Также в Минобороны РФ сообщили о применении тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" против ВСУ в районе населённого пункта Новопавловка в ДНР.