Поиск

Кабмин РФ отменил повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России отменили повышенные ввозные пошлины на некоторые социально значимые продукты, это, в том числе продукция, которая необходима недоношенным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве.

Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, отмечается в сообщении.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

Российские военные нейтрализовали в ночь на вторник 102 дрона ВСУ

Пять российских аэропортов не принимают и не выпускают самолеты

Обломки сбитых БПЛА упали в Белгороде, пострадал ребенок

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не обслуживают рейсы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6523 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });