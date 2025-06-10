Кабмин РФ отменил повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России отменили повышенные ввозные пошлины на некоторые социально значимые продукты, это, в том числе продукция, которая необходима недоношенным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве.

Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, отмечается в сообщении.