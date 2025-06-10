Путин предложил назначить судью Игоря Крупнова зампредом Верховного суда

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина о назначении судьи Игоря Крупнова на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) РФ, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Путин предлагает назначить Крупнова на должность зампреда Верховного суда - председателя Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, написал Клишас в своем телеграм-канале.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит указанную кандидатуру на своём заседании 17 июня, сообщил сенатор. Комитет также предложит рассмотреть вопрос о назначении Крупнова на должность на очередном заседании Совета Федерации 18 июня.