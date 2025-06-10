Калининская АЭС отключила энергоблок №4 для проведения ремонта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Калининская АЭС вывела четвертый энергоблок в ремонт, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"10 июня 2025 года в соответствии с поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок № 4 Калининской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта на насосном оборудовании. После окончания работ он будет снова включен в сеть", - говорится в сообщении.

В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 3. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений условий безопасной эксплуатации станции нет.

"Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - отмечается в сообщении.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.