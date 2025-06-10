Рябков заявил, что указ Трампа о безопасности биоисследований не снял всех озабоченностей РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о повышении безопасности биоисследований - шаг в правильном направлении, однако этих мер недостаточно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Рассматриваем усилия нынешней американской администрации по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении. Он свидетельствует об определенной корректировке подходов к вопросам биобезопасности", - сказал он, выступая на открытии V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Подписание президентом США Дональдом Трампом 5 мая указа о повышении безопасности биоисследований, который предусматривает прекращение финансирования из государственного бюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории, по сути означает признание Вашингтоном факта проведения соответствующих исследований в различных регионах мира и в непосредственной близости от российских границ", - добавил Рябков.

"Вместе с тем, объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой США военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии американского военного ведомства и связанных с ним организаций будет продолжено. Документ не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии со стандартами США", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении - ИФ), сохраняются и требуют должной реакции мирового сообщества".