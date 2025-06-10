Поиск

Рябков заявил, что указ Трампа о безопасности биоисследований не снял всех озабоченностей РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о повышении безопасности биоисследований - шаг в правильном направлении, однако этих мер недостаточно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Рассматриваем усилия нынешней американской администрации по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении. Он свидетельствует об определенной корректировке подходов к вопросам биобезопасности", - сказал он, выступая на открытии V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Подписание президентом США Дональдом Трампом 5 мая указа о повышении безопасности биоисследований, который предусматривает прекращение финансирования из государственного бюджета отдельных видов деятельности с опасными патогенами, в том числе за пределами национальной территории, по сути означает признание Вашингтоном факта проведения соответствующих исследований в различных регионах мира и в непосредственной близости от российских границ", - добавил Рябков.

"Вместе с тем, объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой США военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. В соответствии с упомянутым указом государственное финансирование биологических исследований за рубежом по линии американского военного ведомства и связанных с ним организаций будет продолжено. Документ не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии со стандартами США", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Таким образом, связанные с указанной деятельностью риски и угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении - ИФ), сохраняются и требуют должной реакции мирового сообщества".

МИД РФ США Сергей Рябков Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

Российские военные нейтрализовали в ночь на вторник 102 дрона ВСУ

Пять российских аэропортов не принимают и не выпускают самолеты

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6524 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });