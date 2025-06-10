Дата третьего раунда консультаций РФ и США пока неизвестна

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Третий раунд двусторонних консультаций РФ-США по устранению раздражителей состоится очень скоро, конкретной даты пока нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Двустороння проблематика – здесь тоже есть движение. Мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям, пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал он журналистам в Сочи.

"Там целый комплекс вопросов: более трудных и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но сравнивая один с другим, можно сказать, условно говоря, что с визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает - трудности нас только мобилизуют: мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере, и на те предложения, которые отражены в "дорожной карте", переданной американцам по вопросу о возвращении нам незаконно конфискованных объектов дипнедвижимости в США", - подчеркнул Рябков.

"Третье направление работы в соответствии с указанием руководства – это международная тематика. Здесь тоже есть свои крупные сюжеты: Ближний Восток, безусловно, дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал он.

Рябков отметил: "После каждого телефонного разговора (лидеров РФ и США - ИФ) мы получаем соответствующие указания, они носят характер в ряде случаев директив прямого действия, в ряде случаев мы фокусируемся на тех направлениях работы, которые определены. Набор вопросов повышения ответственности наших партнеров за рубежом и США прежде всего с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской делегации в Стамбуле 2-го числа".