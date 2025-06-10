Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью поразили ряд предприятий авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в военном ведомстве.