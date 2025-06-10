В Новгороде 12-килограммовый Кубок области по теннису украли прямо с соревнований

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные прямо с соревнований выкрали 12-килограммовый кубок Новгородской области по большому теннису, сообщили "Интерфаксу" в региональной федерации тенниса.

"Инцидент произошел во время розыгрыша Кубка области в Кремлевском парке. Награду незаметно унесли прямо с корта", - пояснил собеседник агентства.

В федерации подчеркнули ценность для спортсменов кубка, на который нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. "Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам", - добавили в федерации.

Новгородские спортсмены через СМИ обратились к похитителям. "Мы надеемся, что он все-таки вернется к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приема цветных металлов", - сказал собеседник.

Впрочем, заявление о краже в полицию спортсмены тоже написали.