Поиск

В Новгороде 12-килограммовый Кубок области по теннису украли прямо с соревнований

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные прямо с соревнований выкрали 12-килограммовый кубок Новгородской области по большому теннису, сообщили "Интерфаксу" в региональной федерации тенниса.

"Инцидент произошел во время розыгрыша Кубка области в Кремлевском парке. Награду незаметно унесли прямо с корта", - пояснил собеседник агентства.

В федерации подчеркнули ценность для спортсменов кубка, на который нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. "Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам", - добавили в федерации.

Новгородские спортсмены через СМИ обратились к похитителям. "Мы надеемся, что он все-таки вернется к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приема цветных металлов", - сказал собеседник.

Впрочем, заявление о краже в полицию спортсмены тоже написали.

Новгородская область Великий Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года
Военная операция на Украине

В Белгороде в результате удара дрона по АЗС погибла женщина

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });