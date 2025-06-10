Сенатор заподозрил поставки через ЕАЭС на предмет завоза недружественных фруктов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ввоз фруктов и ягод в Россию из недружественных стран через ЕАЭС продолжается, отечественному рынку нужна защита, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он заявил об этом на выставке "Сады России".

"Необходимо очень внимательно посмотреть на завозы (фруктов и ягод - ИФ) из недружественных стран через страны Евразийского союза. Продолжается этот завоз, и сегодня он серьезно мешает", - заявил сенатор.

По его словам, в настоящее время доля импорта отдельных плодов и ягод на рынке России достигает 50%, а в некоторый период, особенно по ягодам, доходит до 100%. "Конечно, это вопросы защиты рынка. Мы много об этом говорили, понимаем сложность. Тем не менее проблемы остаются", - сказал он.

Митин отметил, что речь не идет о "железном занавесе", но необходимо защитить отечественный рынок от недобросовестного импорта. Совет Федерации готов заниматься этим вопросом и решать его "через правительственные структуры", сказал сенатор.