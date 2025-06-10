ФАС признала Headhunter доминирующим на рынке и проверит компанию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ФАС установила, что Headhunter занимает доминирующее положение на российском рынке сервисов по поиску работы с долей 57%, и намерена проверить деятельность компаний на соблюдение антимонопольных норм, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"Работая на этом рынке, установили, что Headhunter занимает доминирующее положение: доля порядка 57%. Это не значит, что есть нарушения, доминирующее положение не означает наличие нарушений", - сказал он.

При этом, по словам чиновника, в ФАС поступают жалобы на Headhunter, и ведомство намерено их проверить с учетом доминирующего положения этого игрока: "У нас было достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка. Поэтому мы внимательно сейчас ситуацию изучаем".

Шаскольский добавил, что в ходе анализа рынка сервиса по поиску работы оценивал и другие компании, но только Headhunter был признан доминирующим.