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"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию машин для управления огнём артиллерии

Они способны обрабатывать разведывательную информацию, в том числе с БПЛА

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава модернизированного комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", сообщила компания.

"Они способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников. Кроме того, в усовершенствованные комплексы внедрены метеостанции, которые позволяют учитывать метеорологические данные для более точного ведения огня", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По данным пресс-службы холдинга, "Планшет-М-ИР" предназначен для обеспечения автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнём, выполнения огневых задач реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и миномётными подразделениями.

"Одно из существенных преимуществ комплекса - способность взаимодействовать с различными средствами разведки, включая беспилотные летател‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ьные аппараты. При этом обработка полученных данных происходит в режиме реального времени. Это существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что "Планшет-М-ИР" - важное и эффективное звено при организации контрбатарейной борьбы. В числе значимых преимуществ "Планшета" - высокая мобильность, быстрое развертывание и повышенная автономность работы. Разработка впервые была представлена на форуме "Армия-2021", выпускается серийно и получила положительные отзывы, информирует пресс-служба.

Согласно официальной информации, АО "НПО "Высокоточные комплексы" образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав госкорпорации "Ростех".

Армия-2021 Минобороны России Ростех Высокоточные комплексы
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