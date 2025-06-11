11 беспилотников ликвидировали ночью над Тамбовской областью

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об отражении атаки 11 дронов на Котовск Тамбовской области.

"В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ликвидировано пожарными подразделениями", - написал в своем телеграм -канале Евгений Первышов.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. В результате атаки никто не пострадал, добавил врио губернатора.