Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,16%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует небольшое снижение, продолжая отыгрывать как неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так и опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; некоторое давление на котировки российских акций оказывают и новости на санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2718,15 пункта (-0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1%.

Подешевели акции "Норникеля" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "МТС" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), "Русала" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщило издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его расп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​оряжении внутренний документ ЕС. Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в "черный список". Таким образом, как подсчитала газета, общее число подобных транспортных средств под санкциями превысит 400. Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.

Согласно собеседникам издания The Financial Times, в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Трейдеры продолжали следить за очередным раундом торговых переговоров США и Китая, проходившим в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными", а американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры "идут хорошо".

Всемирный банк во вторник понизил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 гг. до 2,3% и 2,4% соответственно, отметив, в частности, напряженность в торговой сфере. Ранее ожидалось повышение ВВП на 2,7% как в этом, так и в следующем году. Прогноз повышения экономики США на текущий год был ухудшен до 1,4% с 2,3%, на 2026 год - до 1,6% с 2%.

В середине недели рынок будет ждать отчета о динамике потребительских цен в США за май, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,25%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 11 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду доминируют позитивные настроения. Так, фондовые индексы Австралии, Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,2-1%.

В ходе состоявшихся в Лондоне переговоров по торговле между представителями Китая и США стороны согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил китайский представитель на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган. Как сообщило Центральное телевидение Китая, чиновник охарактеризовал двухдневные лондонские переговоры как "профессиональные, откровенные и полезные".

Член американской делегации на переговорах, министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что теперь команды переговорщиков обеих стран сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, и их основной частью должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

На мировых нефтяных площадках 11 июня утром преобладают слабо негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Москве составила $66,75 за баррель, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,12% - до $64,91 за баррель.