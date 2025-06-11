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Силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона за ночь

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о ликвидации 32 беспилотников в небе над регионами России за минувшую ночь.

"В период с 20:00 по Москве 10 июня до 07:00 по Москве 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​и.

29 из них дежурные силы ПВО уничтожили над Центральным федеральным округом: 16 дронов - над Воронежской областью, восемь - над Курской, пять - над Тамбовской.

Три беспилотника ликвидировали над Южным федеральным округом: два дрона - над Ростовской областью и один - у побережья Республики Крым.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Тамбовская область Воронежская область Ростовская область Республика Крым Минобороны
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