ЦБ получит больше полномочий для верификации данных из кредитных историй

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Банк России доступом к федеральному регистру сведений о населении для идентификации физлиц при формировании и проверке кредитных историй.

Документ (N938728-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение точности идентификации субъектов кредитных историй в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Банк России будет использовать уникальный номер записи из федерального регистра сведений о населении для сопоставления титульных частей кредитных историй. При этом сам номер записи из регистра не будет включён в титульную часть кредитной истории, а будет применяться только для внутренней сверки.

Законопроект также предусматривает внесение Банка России в список пользователей единого регистр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а.

Цель изменений - поддержание актуальности информации о руководителях, акционерах и других участниках финансового рынка, сведения о которых аккумулируются в реестрах Банка России, следует из пояснительной записки.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении РФ - это централизованная государственная информационная система, в которой хранятся базовые данные обо всех физических лицах, проживающих или работающих в РФ, включая граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Регистр формируется с 1 января 2022 г. на основе данных из 33 источников (включая ЕГР ЗАГС и МВД) и обеспечивает межведомственное взаимодействие через уникальный идентификатор записи. Оператором системы является Федеральная налоговая служба (ФНС).