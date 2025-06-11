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РКН задумался о блокировке в РФ платформы Wattpad за ЛГБТ-пропаганду

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) рассматривает вопрос об ограничении на территории РФ доступа к платформе Wattpad за систематическое нарушение законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает федеральный закон №149-ФЗ", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным РКН, "на данный момент иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора".

"Владелец Wattpad трижды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации. Общая сумма наложенных штрафов д‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​остигла 5,3 млн рублей, которые до настоящего времени не уплачены", - сказано в сообщении.

"РКН обращает внимание, что в случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований, к платформе Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории РФ", - добавили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.

Wattpad - основанная в 2006 году онлайн-платформа для писателей и читателей, на которой пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы на более чем 25 языках. Зарегистрированные пользователи, число которых в 2023 году составляло почти 100 млн, имеют доступ более чем к 10 млн книг, а также возможность публиковать свои сочинения и общаться с другими пользователями.

Роскомнадзор Wattpad
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