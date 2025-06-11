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Россия за пять месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Ливан почти в 1,5 раза

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - РФ за пять месяцев этого года экспортировала в Ливан около 220 тыс. тонн продукции АПК, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В стоимостном выражении экспорт вырос на 35%, до более $62 млн.

Драйвером поставок является пшеница: ее экспорт вырос почти в 1,8 раза, до 183 тыс. тонн со 104 тыс. тонн годом ранее.

"Агроэкспорт" отмечает высокую динамику роста экспорта российского ячменя в Ливан (поставки возобновились впервые с 2023 года). За пять месяцев этого года объем составил уже более 21 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем за весь 2023 год.

Кроме того, экспорт свекловичного жома вырос на 25%, до 2,8 тыс. тонн с почти 2,3 тыс. тонн год назад, живых овец - в 1,5 раза, до 1,6 тыс. тонн (в живом весе) с около 1 тыс. тонн соответственно.

В топ-5 видов продукции АПК по объему экспорта из России в Ливан в натуральном выражении входят пшеница (доля 83%), ячмень (10%), подсолнечное масло (5%), твердая пшеница (1%), свекловичный жом (1%).

Агроэкспорт Ливан РФ
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