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Ветераны боевых действий смогут вступать в жилищные кооперативы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением расширило число категорий граждан, которые могут быть участниками жилищно-строительных кооперативов, теперь в них могут вступать ветераны СВО, сообщает сайт правительства.

"Участники специальной военной операции, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также участники отражения вооружённого вторжения формирований Украины в приграничные российские регионы получили право становиться участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)", - говорится в сообщении со ссылкой на подписанное постановление.

Перечень членов ЖСК был утвержден в 2012 году. До сих пор в не‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌го входили 11 категорий граждан: многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники ОПК, сотрудники ОВД и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.

ЖСК - одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом. Пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как тратят их деньги.

Госдума одобрила вступление участников СВО в ЖСК еще осенью 2024 года.

ЖСК СВО
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