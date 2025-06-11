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Российские военные заявили о развитии наступления в Днепропетровской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России развивают наступление в Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ распространённом в среду.

По данным ведомства, в этих боях нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шевченко (ДНР), Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.

ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

"Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области", - информирует министерство обороны РФ.

На этом участке нанесено поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка (ДНР), говорится в сводке.

Потери противника тут составили до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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