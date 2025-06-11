Лавров 17 июня встретится в Москве с главой МИД Индонезии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня примет в Москве индонезийского коллегу Сугионо, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В ходе переговоров планируется произвести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связи в области безопасности, а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщила она.

На переговорах МИД "будет затронута и широкая повестка, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений". "Также предполагаетс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я рассмотреть основные международные и региональные проблемы", - сообщила представитель МИД.

Кроме того, на 16 июня запланирована встреча Лавров с региональным директором европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, который находится в России с рабочим визитом по приглашению министерства здравоохранения.

"На повестке дня предстоящих переговоров - актуальные аспекты взаимодействия России с ВОЗ и региональным бюро, перспективы развития этого сотрудничества на пространстве СНГ. И особое внимание, как ожидается, будет уделено реформированию Всемирной организации здравоохранения в контексте актуальных вызовов, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение", - пояснила Захарова.