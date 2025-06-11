Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому пункту разведки и наведения БПЛА

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по объектам на Украине, связанным с производством, хранением и управлением беспилотниками.

Как заявили в Минобороны РФ, нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотников да‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​льнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.