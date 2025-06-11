Поиск

В нацпарке у Байкала на пять дней закрыли турмаршрут для испытаний беспилотников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно ограничили посещение туристического маршрута в связи с проведением испытаний беспилотников, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

""Подкамень" закрыт для посещения. Маршрут Прибайкальского нацпарка на пять дней станет местом проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов. Ограничение введено для обеспечения безопасности посетителей и местных жителей", - говорится в сообщении.

Квадро- и гексакоптер, а также беспилотник самолетного типа их разработчики проверят в условиях байкальской погоды по нескольким параметрам, чтобы определить эффективность БПЛА в охране территорий от пожаров и браконьерства, оценить потенциал оборудования в пр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оведении научных изысканий.

Испытания продлятся до 15 июня включительно.

"Организаторы просят отнестись к ним с пониманием: охрана природы требует применения новых технологий, а в случае успеха испытаний на Байкале опыт использования профильных БПЛА будет растиражирован для других российских ООПТ", - отмечается в сообщении.

Маршрут "п. Большое Голоустное - урочище Подкамень" протяженностью 5 км пролегает по грунтовой дороге и выходит к берегу озера Байкал, к месту любителей палаточного отдыха.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье Байкала, включает его самый крупный и единственный обитаемый остров Ольхон. Пользуется популярностью у туристов, ежегодно его посещают порядка 150 тыс. человек. В нацпарке действуют 25 туристических маршрутов.

Байкал Ольхон Иркутская область Подкамень Прибайкальский нацпарк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образований Курской области

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Мединский заявил, что Россия нацелена на мир на Украине

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Рябков заявил, что атаки ВСУ на аэродромы не нанесли ощутимого ущерба ядерному потенциалу РФ

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6537 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });