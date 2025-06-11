В нацпарке у Байкала на пять дней закрыли турмаршрут для испытаний беспилотников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно ограничили посещение туристического маршрута в связи с проведением испытаний беспилотников, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

""Подкамень" закрыт для посещения. Маршрут Прибайкальского нацпарка на пять дней станет местом проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов. Ограничение введено для обеспечения безопасности посетителей и местных жителей", - говорится в сообщении.

Квадро- и гексакоптер, а также беспилотник самолетного типа их разработчики проверят в условиях байкальской погоды по нескольким параметрам, чтобы определить эффективность БПЛА в охране территорий от пожаров и браконьерства, оценить потенциал оборудования в пр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оведении научных изысканий.

Испытания продлятся до 15 июня включительно.

"Организаторы просят отнестись к ним с пониманием: охрана природы требует применения новых технологий, а в случае успеха испытаний на Байкале опыт использования профильных БПЛА будет растиражирован для других российских ООПТ", - отмечается в сообщении.

Маршрут "п. Большое Голоустное - урочище Подкамень" протяженностью 5 км пролегает по грунтовой дороге и выходит к берегу озера Байкал, к месту любителей палаточного отдыха.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье Байкала, включает его самый крупный и единственный обитаемый остров Ольхон. Пользуется популярностью у туристов, ежегодно его посещают порядка 150 тыс. человек. В нацпарке действуют 25 туристических маршрутов.