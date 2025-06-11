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Москва готова способствовать переговорам для разрешения противоречий между Ираном и Израилем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия готова вносить посильный вклад в переговорный процесс для урегулирования ирано-израильской конфронтации, убеждена, что военные методы не могут быть решением для разрешения имеющихся противоречий, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Исходим из того, что только дипломатия может предложить взаимоприемлемое жизнеспособное решение, основанное на международном праве, выверенном балансе интересов, и Россия подтверждает готовность внести посильный вклад в переговорный процесс", - сказала она.

По ее словам, российская сторона видит сообщения СМИ об усилении напряженности между Ираном и Израилем, а также "спекуляции" на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тему возможных ударов по объектам ядерной энергетики Ирана.

"Со своей стороны убеждены: военные методы не помогут добиться урегулирования имеющихся противоречий. В связи с этим в контактах со всеми вовлеченным сторонам призывали и призываем воздерживаться шагов, которые приведут к дальнейшему нарастанию насилия и, возможно, выходу ситуации из-под контроля", - заявила представитель МИД.

Как указала Захарова, Россия рассчитывает "на результативность продолжающегося опосредованного диалога между Ираном и США". "Насколько нам известно следующий раунд ирано-американских консультаций может состояться в ближайшее время", - отметила она.

Захарова подчеркнула, чт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌о "российская сторона ни на минуту не ослабляла усилий в пользу политико-дипломатического урегулирования вокруг иранской ядерной программы".

"Завязавшиеся в апреле опосредованные контакты между США и Ираном дали некоторую осторожную надежду, что ситуацию все же удастся отвести от опасной черты, исключив любые силовые сценарии, которые регулярно озвучиваются в адрес исламской республики", - сказала представитель МИД.

Россия, по ее словам, исходит из того, "что в Вашингтоне понимают губительность и недопустимость военных ударов по ядерной энергетической инфраструктуре Ирана и сознательно сделали выбор в пользу дипломатии".

"Мы продолжаем находиться в тесном контакте с иранскими партнерами по данной теме. У американских также есть четкое представление о наших, российских подходах. И в Тегеране, и в Вашингтоне известна готовность России оказать содействие в проработке тех или иных аспектов искомого переговорного решения, которое позволило бы устранить подозрения, предубеждения в отношении иранской мирной атомной программы при неукоснительном соблюдении норм международного права", - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом, подчеркнула Захарова, "законные права Ирана на освоение мирного атома, включая обогащение урана для гражданских нужд, не подлежит сомнению".

"Мы фиксируем твердую решимость Тегерана на продолжение обсуждения с американскими визави возможных параметров потенциальной договоренности, которая строится на добровольных встречных обязательствах", - заключила представитель МИД.

МИД Иран Мария Захарова Израиль
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