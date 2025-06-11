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Учения морской авиации начались на Камчатке

Запланированы ракетные пуски и пушечные стрельбы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лётно-тактические учения (ЛТУ) начались в отдельном смешанном авиаполку из состава Войск и Сил на северо-востоке России (Камчатка), сообщил в среду Тихоокеанский флот.

"На заключительном этапе ЛТУ самолёты выполнят бомбометание по силам и средствам условного противника, а вертолёты - ракетные пуски и пушечные стрельбы", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

По её данным, "в течение нескольких дней будут отработаны задачи учебно-боевого применения самолётов Ил-38 и Ил-38Н, Ан-12 и Ан-26, а также вертолётов Ка-29 и Ка-27 различных модификаций".

Всего планируется выполнить более 40 вылетов авиатехники.

В частности, "экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н проведут поиск подводных лодок и надводных кораблей условного противника в Тихом океане с комплексным использованием радиолокационных средств обнаружения летательных аппаратов и практической установкой гидроакустических буев на всем диапазоне глубин", говорится в сообщении.

"Экипажи вертолётов морской авиации отработают вывод сил из-под удара, а также элементы по перебазированию на площадки рассредоточения и маскировки авиационной техники на местности. Самолёты транспортной авиации выполнят погрузку личного состава и вооружения с перебазированием на запасной аэродром, где технический персонал будет готовить авиатехнику к повторным вылетам с новых площадок", - информирует пресс-служба.

Тихоокеанский флот Камчатка
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