Володин сравнил требования Роспотребнадзора к зданиям школ с поборами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой и представителей профильных министерств на нормативы, которые затрудняют строительство новых школ и детских лагерей.

"Когда мы говорим о нормативах, все-таки вы прислушайтесь и задумайтесь об одном. У нас сельская школа сегодня обходится, одно ученическое место, четыре миллиона рублей. Для того, чтобы построить новую школу на 250 учеников нужен миллиард. Этот миллиард у государства, у страны есть? Нет", - сказал Володин, добавив, что при этом "школы ветшают, а требования растут".

"Но мало кто знает, что сегодня во многом удорожание и проблема в строительстве именно из-за того, что это уважаемое ведомство настолько увлеклось советами в плане строительства школ, детских лагерей. Поэтому, Анна Юрьевна, разберитесь со своими подчиненными. Это больше напоминает уже поборы. Вы знаете, что у нас уже ширина коридора в школе скоро дойдет до 20 метров?" - обратился Володин к присутствующей на заседании Поповой.

По его словам, при этом "стоимость одного квадратного метра, если говорить о регионах, это около 100 тысяч, а если брать Москву и Санкт-Петербург, там уже 150".

"Для того, чтобы построить новую школу на 1100 мес‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌т в городе, необходимо в обязательном порядке, чтобы был земельный участок 2,6 гектара. Если эта школа на 1500 ученических мест, то земельный участок уже должен быть порядка 3,6 гектара. Как вы понимаете, в городах со сложившейся уже застройкой таких участков нет", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "новые стандарты, которые приняло правительство или в том числе служба, возглавляемая Анной Юрьевной", нацелены на расширение пространства для детей, "но мы сами поставили себя в ситуацию, когда в принципе решить вопрос строительства новой школы нереально".

Кроме того, такой подход усложняет и возведение новых детских лагерей, которые "обходятся - одно место 5-7 миллионов, это по нормативам, тем, которые взяли и придумали", сказал Володин.

Правительственный час в Госдуме посвящен вопросам охраны здоровья школьников и развитию массового детско-юношеского спорта. В обсуждении, которое продолжается около трех часов, принимают участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Михаил Дегтярев, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По видеоконференцсвязи в заседании участвуют представители законодательных и исполнительных органов власти 87 регионов.