Экс-глава Татфондбанка освобожден от отбывания наказания из-за болезни

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани освободил от отбывания наказания экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает пресс-служба суда.

"Ходатайство Мусина Р.Р. об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью судом удовлетворено", - говорится в сообщении.

В суде "Интерфаксу" уточнили, что в соответствии с ч.8 ст.399 УПК РФ постановление подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей.

По информации суда, в период с 2013 по 2016 год Мусин, выполняя организационно-распорядительные функции в Татфондбанке, злоупотреблял своими полномочиями, что привело к невозвращению банку выданных кредитов на общую сумму свыше 17 млрд рублей, а также незаконному выводу залогового обеспечения на сумму около 5 млрд р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ублей и повлекло отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности и признание банка банкротом.

В ноябре 2022 года Верховный суд Татарстана сократил срок заключения экс-главе Татфондбанка с 12 до 11 лет. Впоследствии это решение было обжаловано в кассационной инстанции, но судебные решения были оставлены без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

В ноябре 2024 года Вахитовский районный суд Казани вынес еще один приговор Мусину, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). С учетом первого приговора окончательное наказание составило 12,5 лет лишения свободы.

Было установлено, что в 2015-2016 годах по указанию председателя правления банка были выданы кредиты юридическим лицам, а в дальнейшем осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов финучреждения. Ущерб, причиненный Татфондбанку, превысил 26,7 млрд рублей.

Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года и в апреле того же года был признан банкротом. В июле 2018 года суд признал банкротом и самого Мусина.